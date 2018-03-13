مسؤول تركي: الاعتداء على المساجد بألمانيا انتقامًا من الانتصار بعفرين

قال رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، إن الاعتداءات التي تستهدف مساجد في ألمانيا، تأتي في إطار الانتقام من النصر المؤزّر الذي أحرزته القوات المسلحة التركية ضد التنظيمات الإرهابية في عفرين.

وأضاف أرباش في مقابلة مع محطة CNN Türk التلفزيونية، الاثنين، إن التنظيمات الإرهابية وأنصارها، يسعون للانتقام من تركيا عبر الاعتداء على المساجد وحرقها وتدميرها.

وأشار أرباش إلى وقوف بعض المنظمات الإرهابية وراء الاعتداءات التي طالت عددًا من المساجد في ألمانيا مؤخّرًا؛ بهدف إضعاف موقف تركيا وثنيها عن مواصلة مكافحة الإرهاب.

وناشد أرباش أبناء الجاليات التركية والمسلمة إلى اليقظة والتزام أقصى درجات الحكمة وضبط النفس.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، في منطقة عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.