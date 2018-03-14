الاتحاد الأوروبي يوافق على منح 3 مليار يورو للاجئين في تركيا

وافقت المفوضية الأوروبية الأربعاء على تقديم دفعة مالية ثانية تبلغ ثلاثة مليارات يورو لمساعدة تركيا على استقبال اللاجئين السوريين على أراضيها، كما وعد قبل سنتين في الاتفاق الذي أبرمه مع انقرة حول الهجرة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه بعد صرف المليارات الثلاثة الأولى على عشرات المشاريع، ستقوم المفوضية اليوم "بتحريك الدفعة الثانية" بالقيمة نفسها "لمصلحة اللاجئين في تركيا".

وأكدت تركيا مراراً أن هذه الأموال ليست موجهة لها وإنما للاجئين على أراضيها حيث تستقبل تركيا قرابة 4 مليون لاجئي أغلبهم من السوريين.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطئ الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات التي تعهد بها في إطار اتفاق إعادة قبول اللاجئين.