الجيش التركي: تحييد 3444 إرهابيا منذ بدء "غصن الزيتون"

أعلنت رئاسة الأركان التركية، الأربعاء، تحييد 3444 إرهابيًّا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في عفرين شمالي سوريا.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة، في بيان، أنّ عملية "غصن الزيتون" مستمرة لضمان الأمن والاستقرار في الحدود والمنطقة.

وأكدت أن العملية ترمي لتخليص أهالي عفرين الصديقة والشقيقة من اضطهاد وإرهاب تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.