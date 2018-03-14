عفرين.. قوات "غصن الزيتون" تطهر 4 قرى جديدة من الإرهابيين

حرّر الجيشان التركي و"السوري الحر"، اليوم الأربعاء، 4 قرى جديدة بمنطقة عفرين السورية، من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وبحسب المعلومات المتوافرة من المنطقة، فإنّ القرى الأربعة هي "كاوركان(الفسحة)" التابعة لناحية "جنديرس"، و"الغزاوية"، و"خليلو"، و"دير مشمش" التابعة لمدينة عفرين.

يأتي ذلك بعد ساعات من تحرير 8 قرى بعفرين هي: "كوز" و"كفردلي فوقاني" و"معراته" و"شادر" و"جولقان" و"كورانلي" و"قوري كول" و"صاتيانلي" من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش".

ومع تحرير القرى المذكورة؛ يرتفع عدد النقاط المحررة في عفرين، إجمالًا، إلى 233 منطقة، بينها 194 قرية و39 نقطة هامة.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.