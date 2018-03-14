غصن الزيتون.. تحرر 8 قرى جديدة في عفرين من الإرهابيين

حرر الجيشان التركي و"السوري الحر"، اليوم الأربعاء، 8 قرى جديدة في عفرين السورية من الإرهابيين، ضمن عملية "غصن الزيتون".

وأوضحت مصادر تركية أنه تم اليوم تحرير قرى كوري غول، شادر، تشوغلان، غوز، مراتاح، شاتيان، يوكاري كفردل، كوران من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش".

ومع تحرير القرى الجديدة يرتفع عدد المناطق المحررة في عفرين، إجمالا، إلى 227 منطقة، بينها 190 قرية و37 نقطة هامة.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن أمله في أن يتمكن الجيش التركي بحلول مساء اليوم من إحكام الحصار التام على مدينة عفرين.