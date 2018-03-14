فيديو.. إرهابيو "ي ب ك" يعرقلون مغادرة المدنيين من عفرين

أظهرت لقطات جديدة من الطائرات بدون طيار التركية في وقت متأخر من اليوم الأربعاء محاولة إرهابيي "ي ب ك" منع المدنيين من مغادرة عفرين بواسطة الجرافات والمعدات الثقيلة التي يستعملونها لحفر الخنادق في المنطقة، حيث تقوم قوات الجيشين التركي والسوري الحر بتطهير المنطقة من الإرهابيين.

ويظهر الفيديو ، مسلحي المنظمة الإرهابية المذكورة أثناء مواجهتهم للمدنيين لحظة محاولتهم مغادرة المدينة، بينما تقوم الجرافات بعرقلة مسيرهم.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون في عفرين اقتربت كثيراً من السيطرة على مركز المدينة، معرباً عن تمنيه بإتمام الحصار تماماً على المدينة بحلول المساء.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أردوغان، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الـ 46 مع المخاتير، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف أردوغان أن تركيا عازمة على تطهير عفرين تماماً من الإرهابيين، وبعد ذلك منبج وشرقي الفرات وكامل المنطقة حتى الحدود مع العراق.

وأكد أردوغان أن القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون تتخذ كافة أشكال الحذر والحيطة خلال العملية، مشيراً إلى أن تركيا تعمل حالياً على إخراج المدنيين من عفرين بواسطة سيارات عبر ممر خاص.