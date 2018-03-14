قطر تتعاقد على شراء 6 طائرات تركية بدون طيار "بيرقدار TB2"

وقعت القوات المسلحة القطرية، الأربعاء، مع شركة "بيكار" التركية لصناعة الطائرات اتفاقية لشراء طائرات بدون طيار من طراز "بيراقدار".

وتشمل الصفقة شراء 6 طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2"، وستكون المرة الأولى التي تصدر فيها شركة "بيكار" منتجاتها إلى الخارج.

وجرى التوقيع على الصفقة على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة التركية بتسليم الطائرات الست خلال عام واحد، وتشمل الصفقة محطات التحكم والأدوات الخاصة بهذه الطائرات.

كما ستقوم "بيكار" بتقديم الدعم التقني واللوجستي لمدة عامين للجانب القطري بخصوص نظام عمل الطائرات على يد مهندسين أتراك.

وعن تفاصيل الصفقة، قال خلدون بيرقدار، مدير عام شركة "بيكار": "كانت هناك مباحثات تجري منذ ثلاثة أعوام بيننا وبين القوات المسلحة القطرية".

وأضاف أن "الاتفاقية مهمة لدى تركيا؛ فهي أول طائرات محلية بدون طيار، وأول بيع لهذه الطائرات للخارج بأنظمة تركية خالصة".

وزاد: "المسؤولون القطريون اختاروا هذه الطائرات، بعد اطلاعهم على عروض أخرى من الصين وأوروبا وأمريكا.. كان الاختيار لمنتجنا".

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.

وانطلقت، الإثنين، فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، وتستمر حتى اليوم الأربعاء.

ويشهد المعرض عروضا ضخمة للشركات العالمية، التي يصل عددها إلى 180 عارضاً من أكثر من 60 بلداً في مجال الصناعات البحرية والعسكرية.

وتشارك تركيا في المعرض بنحو 33 شركة عاملة في مجال الصناعات الدفاعية.