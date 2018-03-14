قطر توقع اتفاقية مع شركة تركية لشراء 556 مدرعة

وقعت القوات الخاصة المشتركة (التابعة للقوات المسلحة) في قطر، الثلاثاء، اتفاقية مع شركة تركية لشراء 556 آلية مدرعة، وصفها مسؤول عسكري قطري إنها "من أفضل الآليات العسكرية في العالم".

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأوضح اللواء الركن حمد بن عبد الله الفطيس المري قائد القوات الخاصة المشتركة أن الاتفاقية "تم توقيعها مع شركة "أناضول" التركية للحصول على 556 آلية مدرعة من أفضل الآليات العسكرية في العالم على مستوى التدريع والتجهيز".

وبين "أن المدرعات التي تم التعاقد عليها يتم تسليمها خلال عام واحد ".

وأشار المري أن هذه المدرعات "مجهزة بأسلحة 12.7 وأسلحة 7.62 بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع يصل مداها إلى 10 كيلومترات وصواريخ مضادة للطيران يصل مداها إلى 5 كيلومترات".

ولم يذكر المزيد من التفاصيل حول قيمة العقد.

وكانت القوات الخاصة المشتركة قد وقعت أيضا الثلاثاء، اتفاقية مع شركة "إم دي إس" التركية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية شمالي البلاد.

وتضم "القوات الخاصة المشتركة" تحت مظلتها "القوات الأميرية الخاصة، والقوات الخاصة البحرية، والقوات المحمولة".

وانطلقت، الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، وتستمر حتى اليوم الأربعاء.

ويشهد المعرض عروضا ضخمة للشركات العالمية التي يصل عددها إلى 180 عارضاً من أكثر من 60 بلداً، في مجال الصناعات البحرية والعسكرية.

وتشارك تركيا في المعرض بنحو 33 شركة عاملة في مجال الصناعات الدفاعية.