وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود السورية

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى ولاية هاطاي الحدودية مع سوريا، لتنضم إلى وحدات الجيش التركي المنتشرة على الحدود، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وأفادت مصادر صحفية اليوم الأربعاء، أن رتلاً مكوناً من مركبات عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة، وصلت إلى قضائي ريحانلي، وخاصة، التابعين للولاية (جنوب).

وأوضحت المصادر أن وصول الرتل كان وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في منطقة "عفرين"، شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.