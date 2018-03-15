أطباء أتراك يجرون عمليات جراحية لـ 100 طفل سوداني

بمناسبة أسبوع الصحة في السودان، توجه طاقم من الأطباء الأتراك إلى الخرطوم، وأجروا عمليات جراحية لـ 100 طفل سوداني.

وأجرى الطاقم الطبي المكوّن من 8 أطباء العمليات الجراحية في مستشفى الأسنان بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب وكالة الأناضول.

ويضم الطاقم التركي أطباء مختصين في الجراحة التجميلية وأمراض الأذن والأنف والبلعوم، إضافة إلى مختصين في مجال التخدير.

وخضع للعمليات الجراحية التي تستمر حتّى 16 مارس/ آذار الجاري، أطفال تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 15 عاماً.

وقال عارف جتين رئيس قسم العلاقات الخارجية في وزارة الصحة التركية، إنّ إجراء العمليات الجراحية للأطفال السودانيين، بدأ في 9 مارس الجاري، وأنها ستستمر حتى 16 من الشهر ذاته.

وأوضح جتين أنّ الطاقم الطبي القادم إلى السودان، لا يجري العمليات الجراحية فقط، بل يقوم بنقل التجارب والخبرات التركية في مجال الطب، إلى نظرائه السودانيين.

وأكّد جتين أنّ تركيا والسودان يسعيان إلى تعزيز علاقاتهما في مجال الصحة، مشيراً إلى أنّ التعاون بين البلدين في هذا المجال ليس جديداً.

وتابع قائلاً: "كل عام يتلقى 100 مواطن سوداني خدمات علاجية في المستشفيات التركية مجاناً، ونهدف خلال الفترة المقبلة إلى رفع هذا العدد".