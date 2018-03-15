الجيش التركي يدمر جرافة استعملها الإرهابيون لمنع المدنيين من الخروج من عفرين

دمّر الجيش التركي، جرافة وضعها إرهابيو "ي ب ك/بي كا كا" على أحد الطرقات؛ لمنع خروج المدنيين من عفرين السورية.

وذكرت رئاسة الأركان، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أنه جرى استهداف جرّافة وضعها الإرهابيون على طريق لعرقلة خروج المدنيين.

كما نشرت رئاسة الأركان، مقطع فيديو يظهر استهداف الجرافة، وأعمدة الدخان المتصاعدة منها، عقب قصفها.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.