غارات تركية تدمر 8 أهداف لـ "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

دمر سلاح الجو التركي 8 أهداف تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في مناطق مختلفة شمالي العراق.

وأوضحت رئاسة الأركان التركية، في بيان اليوم الخميس، أنّ الغارات الجوية التي جرت أمس، استهدفت نقاطاً للإرهابيين في منطقتي هاكورك والزاب.

وأضاف البيان أنّ مكافحة الإرهاب في المناطق المذكورة ما زالت متواصلة.

وأشار أنّ الإرهابيين المتواجدين في النقاط المستهدفة كانوا يعتزمون شن هجمات إرهابية ضدّ المخافر التركية قرب الحدود مع العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.