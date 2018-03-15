"غصن الزيتون" تحرر 4 قرى جديدة في عفرين من الإرهابيين

حرّر الجيشان التركي والسوري الحر، اليوم الخميس، 4 قرى جديدة بمنطقة عفرين السورية، من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإنّ القرى الأربعة هي "كفر تشيل وبيركه وعلي جارو وحموراكو" في عفرين.

ومع تحرير القرى المذكورة؛ يرتفع عدد النقاط المحررة في عفرين، إجمالًا، إلى 237 منطقة، بينها 198 قرية و39 نقطة هامة.

واليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن نحو 70 بالمئة من مساحة عفرين باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات التركية والجيش السوري الحر، بعد تطهيرها من إرهابيي "ي ب ك" وداعش.

وأضاف قالن، في مقابلة مع تلفزيون محلي: "ضاق الخناق على الإرهابيين في عفرين، ونتوقع تطهير مركز المدينة بشكل كامل منهم قريباً جداً".

كما أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الخميس، تحييد 3524 إرهابياً منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي والسوري الحر، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.