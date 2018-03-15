مزرعة "سلطان صويو" للخيول الأصيلة تعرض 100 مهر في مزاد علني هذا العام

تفخر ولاية ملاطية بوجود مزرعة الخيول "سلطان صويو" التي تعتبر إحدى المراكز المعدودة لإنتاج أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى 150 عاماً مضت.

فقد أنشأت المزرعة باسم "سلطان صويو جيفتلك أطو" لتربية الخيول عام 1865 على مساحة 27 ألف دونم من الأراضي في قضاء "أكتشا داغ" في ولاية ملاطيا من أجل إعداد الخيول، تلبيةً لاحتياجات الجيش العثماني آنذاك.

وتم تغيير اسم المزرعة إلى "سلطان صويو حيراسي" عام 1928. ومنذ 1984 تتبع المزرعة إلى المديرية العامة للشؤون الزراعية التابعة لوزارة الزراعة التركية، حيث تحمل الاسم الحالي "سلطان صويو".

إن الطبيعة الجغرافية للمنطقة الواقعة في وسط تركيا ، وتركيبة التربة والغطاء النباتي ونوعية المياه، والظروف المناخية فيها تجعل تربية الخيول العربية طبيعية دون أية مشاكل.

المزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة في الولاية ذات مردود اقتصادي كبير حيث يتم سنويا بيع مهور من المزرعة بقيمة تصل إلى 4.5 مليون ليرة تركية (نحو 1.162 مليون دولار أمريكي).

وتصنف المزرعة الأَمْهَارٌ المولودة الى صنفين؛ الأول خاص بالمسابقات والثاني للاستعراضات، ثم يتم طرحها للبيع في مزاد علني.

ويولي أصحاب المزرعة عناية خاصة بالأَمْهَارٌ المولودة حديثا، وخاصة تلك التي ينتقيها الخبراء لتكون فحولا تجامع الأفراس في المستقبل.

ولدى "مزرعة سلطان صوي" عام 1865، كانت الخيول العربية الأصيلة التي تنتجها تستخدم للحروب في العهد العثماني نظرا لقدرتها الكبيرة على التحمل والمناورة.

"أحمد كاراكيجا" مدير المزرعة، قال للأناضول، إن 190 شخصاً يعملون في المزرعة وأضاف أنهم يقومون في المزرعة بأعمال تتعلق بالنطف المرخصة، وحماية جينات الخيول العربية الأصيلة. وأشار إلى أن المزرعة تضم حاليا 500 حصاناَ عربياَ أصيلاً بما فيها المهور حديثة الولادة.

وأردف أن مزرعتنا تضم أحصنة تلقى إعجابا كبيرا من قبل المهتمين بسباق الخيول، مبيناً أنهم يملكون 100 مهر من تلك الأحصنة، سيتم بيعها خلال العام الجاري بعضها للمسابقات والبعض الآخر للأستعراضات.

وأوضح "نملك 14 حصاناً، و110 أفراس، ونعتقد أن المهر التي نقوم بتربيتها ستحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات المقبلة".

وتعد الخيول العربية الأصيلة من سلالات الخيول الخفيفة في العالم، وتتميز برأسها المميز وذيلها المرتفع، وتعتبر واحدة من أقدم السلالات، كما أن انضباط تلك الخيول جعلها تعتبر من أقوى السلالات في مسابقات الفروسية والعديد من المجالات الأخرى.