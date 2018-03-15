10 ملايين دولار من تركيا لخزينة الأونروا دعما للاجئين الفلسطينيين

تعهدت تركيا بتقديم 10 ملايين دولار، إضافية، لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فضلا عن المساعدة المخصصة لعام 2018، والبالغة 1.5 مليون دولار.

جاء ذلك في كلمة لمستشار الخارجية التركية، السفير أوميت يالجين، خلال المؤتمر الدولي لدعم "الأونروا" الذي عقد، اليوم الخميس، بمقرّ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، بالعاصمة الإيطالية روما.

وقال يالجين، إن على المجتمع الدولي إبداء الحرص على تقديم مساعدات أكبر للاجئين الفلسطينيين، في ظل تقليص الولايات المتحدة مساعداتها لـ"الأونروا" بشكل كبير.

وأعلن أن المساعدات التركية للأونروا، ستتواصل بشكل متصاعد.

وذكر أن كمية الطحين الذي تتبرع به تركيا إلى قطاع غزة، سيتم رفعها إلى 26 ألف طن سنويا.

وخلال لقائه الثنائي مع المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، أشار يالجين، إلى أن الخطوات الخاطئة والخطيرة للولايات المتحدة فيما يخص المسألة الفلسطينية- الاسرائيلية، باتت تؤثرا سلبا على البعد الإنساني أيضا.

وأعرب يالجين، عن تطلع تركيا إلى عدم تسييس الملفات الإنسانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن كريمبول، أنّ الدول المشاركة في "مؤتمر روما"، اتفقت على دعم الوكالة بـ100 مليون دولار.

وتعاني "أونروا"، من أزمة مالية خانقة جراء تجميد الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها (125 مليون دولار).

وتأسست "أونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.