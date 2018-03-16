رئيس الأركان التركي: سلامة المدنيين فوق كل شيء في غصن الزيتون

قال رئيس الأركان التركي، خلوصي أكار، إن جيش بلاده يولي أهمية قصوى لم توليها جيوش البلدان الأخرى في سوريا، لتجنب تعرض المدنيين الأبرياء والبيئة الطبيعية لأية أضرار، حتى لو كان البديل هو التأخير في عملية "غصن الزيتون".

وعبَّر "أكار" في بيان اليوم الجمعة، عن أمله في بلوغ القوات المسلحة التركية أهدافها المتعلقة بالعملية العسكرية في أسرع وقت ممكن، بفضل الدعم الذي يقدمه الشعب التركي، وثقته بالقوات المسلحة، والدعاء لله تعالى من أجل نصرها.

وأضاف "تركيا لن تترك دموع آباء وأمهات وزوجات وأبناء الشهداء تذهب هدرًا، وستواصل نضالها ضد الإرهاب، بفضل الدعم الشعبي الكبير الذي تحظى به القوات المسلحة".

وتابع "الحمد لله؛ لم تترك تركيا ولن تترك في أي يومٍ من الأيام دماء شهدائها تذهب سدى. كما أن الدعم الشعبي الكبير الذي تحظى به القوات المسلحة والذي يتناسب مع أصالة قيم الشهادة؛ تدفع تلك القوات لمواصلة النضال داخل البلاد وخارج الحدود بكل عزم وتصميم، حتى يتم القضاء على آخر إرهابي".

وأكّد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، أن عملية "غصن الزيتون" العسكرية لا تزال مستمرة في أداء واجباتها بنجاح كبير ووفقًا للقانون الدولي.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.