قوات غصن الزيتون تواصل تطويق عفرين وتحرر 8 قرى وتلال إستراتيجية

حررت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، اليوم الجمعة، 5 قرى و3 تلال إستراتيجية في منطقة عفرين من الإرهابيين، ضمن عملية غصن الزيتون.

فبعدما تمكنت القوات المشاركة في العملية من تطهير قريتين وتلتين صباح اليوم، تم بعد الظهر تطهير قرية "شيخ بلال" التابعة لناحية راجو و"الميدان" التابعة لناحية شران و"كردان" التابعة لجنديرس، إضافة إلى تلة "801" الإستراتيجية من إرهابيي "ي ب ك/ ب كا كا" وداعش.

ومع تحرير القرى الثلاثة يكون قد ارتفع عدد القرى المحررة اليوم من الإرهابيين إلى 5.

ففي وقت سابق صباح اليوم، تم تطهير قريتي "مسكة فوقاني" و"مسكة تحتاني"، التابعتين لناحية جنديرس جنوبي عفرين، وتلة "524" وتلة "544" الإستراتيجيتين من إرهابيي "ي ب ك/ ب كا كا" وداعش

وفي المجمل وصل عدد المناطق التي تم تطهيرها ضمن العملية إلى 257 منطقة، بينها 213 قرى، و44 نقطة استراتيجية.

وتستمر القوات التركية والجيش السوري الحر في تضييق الخناق على الإرهابيين وفرض طوق على مدينة عفرين، حيث تفصلها عن المدينة مسافة 600 متر من أول أحياء المدنية، مع فتح ممر آمن للمدنيين الراغبين في الخروج من المدينة.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيشان التركي و"السوري الحر"، عملية عسكرية كبيرة تحمل اسم "غصن الزيتون" وتستهدف تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، وطردهما من المنطقة لإعادتها إلى أصحابها مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.