منظومة إطلاق صواريخ مضادة للدروع تركية الصنع تجتاز الاختبارات بنجاح

نجحت الاختبارات التي أجريت على منظومة إطلاق صواريخ مضادة للدروع التي تنصب على مركبات "أجدر يالجين" المدرعة، من منتجات شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية العسكرية.

وتم تصدير المنظومة إلى قطر لأول مرة، حيث تمتاز المنظومة بإمكانية نصبها على المركبات، والتحكم بها عبر الكمبيوتر.

كما بإمكان المنظومة إطلاق صواريخ موجه متعددة الأنواع، واستخدام عدة صواريخ بحسب الطلب.

وجرت التجارب على المنظومة، بموقع "قره بنار"، في ولاية قونيا، وسط تركيا، حيث أصابت قذائفها الصاروخية أهدافها بنجاح.

وتم عرض، مشاهد عن الاختبارات، وتصميم جديد من منظومة إطلاق الصواريخ المضادة للدروع بمعرض الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، الذي انطلق الإثنين الماضي، واختتم أمس الأول الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

جدير بالذكر أن شركة "أسيلسان" تأسست في 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.