500 ألف يورو من تيكا التركية لدعم مجمع تنمية "الزربية والمنسوجات اليدوية" التونسية

قدّمت وكالة التنسيق والتعاون الدولي التركية (تيكا)، دعما ماليا بقيمة 500 ألف يورو، لـ"قطب (مجمّع) تنمية الزربية والمنسوجات اليدوية" التابع لوزارة السياحة التونسية.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها، اليوم الجمعة، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بتونس، سلمى اللومي، خلال إشرافها صحبة السفير التركي عمر فاروق دوغان، على تدشين المجمّع بإحدى ضواحي العاصمة التونسية.

وقالت اللومي، إن "إحداث هذه الوحدة تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة في دعم الزربية والمنسوجات التقليدية، وإعادة تموقعها في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك بدعم، في شكل هبة، من تيكا، بقيمة 500 ألف أورو".

وأضافت الوزيرة، أن هذا التدشين يشمل الوحدة الأولى فقط للقطب، حيث لا تزال هناك 5 وحدات أخرى تعنى بالنسيج والمخبر وكل ما هو يتعلق بالزربية، وذلك بالشراكة مع "تيكا".

وفي تصريح للأناضول، قال السفير دوغان، إن "هذا التعاون سيتواصل على الصعيد الاقتصادي، وخاصة في المجال السياحي الذي ستثريه الزربية التقليدية التونسية".

وأشار إلى أنّ تركيا ستؤمِّن الدعم التام في تجديد التجربة التونسية في صناعة الزربية، إضافة إلى تكوين الشباب في هذا المجال.

من جهته، قال منسّق "تيكا" بتونس، محسن بالجي، للأناضول، إن "مجال التعاون التونسي التركي، يأتي في إطار وعي أنقرة بقيمة هذا المجال في تونس، وسنساهم في دعم مجهودات وزارة السياحة لتنمية قطاع الزربية".

ولفت بالجي، إلى إنّ هذا التعاون لن يكون الأوّل في مجال غسيل الزربية، بل يأتي في إطار التعاون الثنائي الذي يهدف لإحياء الصناعات التقليدية، وخصوصا صناعة الزربية والحياكة في تونس.

وتابع أن "هناك إمكانية لتأسيس مركز يُعنى بصناعة خيط "الصوف" في هذا القطب.

وتحتفل تونس في 16مارس/ آذار من كل عام، رسميا وشعبيا، باليوم الوطني للزي التقليدي المحلي.