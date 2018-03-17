أردوغان: عودة أهالي عفرين إلى ديارهم قاب قوسين أو أدنى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن عودة أهالي منطقة عفرين السورية إلى أراضيهم باتت وشيكة، مع اقتراب تحرير مركزها الذي يحمل الاسم نفسه من الإرهابيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت، في مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وأوضح أردوغان أن القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر تمكنا من السيطرة على ثلاثة أرباع مساحة منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، خلال عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجدد تأكيد أن تحرير مدينة عفرين (مركز المنطقة) من الإرهابيين بات قاب قوسين أو أدنى.

وقال إن "الفتح قريب، وإخوتنا سيعودون إلى منازلهم وأراضيهم".

وشدد الرئيس التركي على أن قوات بلاده العسكرية والأمنية مستعدة دائما للدافع عن مواطنيها مهما كان اسم الجهة المعتدية سواء كانت تنظيمات "بي كا كا" أو "فتح الله غولن" أو "داعش" أو "ي ب ك"، أو أي تنظيم إرهابي آخر.

الجدير بالذكر، أن قوات "غصن الزيتون" باتت تحاصر مدينة عفرين من الجهات الشمالية والشرقية والغربية، فيما يتم الحفاظ على ممر آمن لخروج المدنيين.