أردوغان وأمين عام الناتو يبحثان هاتفيا عملية "غصن الزيتون"

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، عملية "غصن الزيتون" التي تنفذها القوات التركية ضد العناصر الإرهابية في منطقة عفرين السورية.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن مباحثات الجانبين جرت في اتصال هاتفي، أطلع فيها أردوغان ستولتنبرغ على معلومات حول العملية العسكرية.

وأضافت أن أردوغان شدد في الاتصال الهاتفي على أن "غصن الزيتون" لا تشكل عائقا أمام مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، إنما تعد جزءًا من مكافحة التنظيم المذكور.

وأكد أن بلاده تكافح جميع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "ب ي د/ ي ب ك" و"بي كا كا" و"داعش" و"فتح الله غولن".

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه لاعتبار بعض الدول الأعضاء في الحلف، أن مكافحة الإرهاب منحصرة على "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى مواصلة تركيا التزامها بقيم حلف الناتو.

من جانبه أكد ستولتنبرغ أن تركيا حليف مهم بالنسبة للناتو ولديها مساهمات كبيرة.

وأعرب عن تفهّمه للمخاوف الأمنية التركية، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك في مكافحة الإرهاب.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.