الأركان التركية: تحييد 3567 إرهابياً منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون"

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، تحييد 3567 إرهابياً منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة "عفرين" السورية.

وقالت الأركان التركية، في بيان، إن العملية العسكرية متواصلة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي لتحييد عناصر تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين، وإنقاذ الشعب الصديق والشقيق في المنطقة من الظلم والضغوط، فضلًا عن تحقيق الأمن والاستقرار على الحدود التركية السورية.

وأشار البيان إلى أن الجيشان التركي و"السوري الحر" المشاركان في "غصن الزيتون"، تمكنا من تحييد 3567 إرهابيًا منذ انطلاق العملية.