الأركان التركية تصدر ألبوم صور لمعركة "جناق قلعة" التاريخية

أصدرت رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، ألبوم صور يحتوي مجموعة جديدة من الصور تعود لمعركة "جناق قلعة"، في الذكرى السنوية الـ103 لانتصار الأتراك في حملة "غاليبولي"، المعروفة أيضا باسم معركة "جناق قلعة" التاريخية.

وتظهر إحدى الصور التي كانت محفوظة في أرشيف قيادة مركز الصور والأفلام برئاسة الأركان، جنود الدولة العثمانية المرابطين في الخنادق للتصدي لهجمات قوات الحلفاء.

كما يتضمن الألبوم إطلاق المدافع العثمانية القذائف، واصطفاف مجموعة من الجنود أثناء توزيع وجبات الطعام، وصورة تعود لفتى متطوع في صفوف الجنود العثمانيين للنضال من أجل الاستقلال.

ويضم الألبوم وثيقة لأمر أصدره قائد الفرقة الـ 19، المقدم "مصطفى كمال" (مؤسس الجمهورية التركية) آنذاك.

كما يحتوي الألبوم صور جنود بريطانيين و"أنزاك" (اختصار لاسم الفيلق الاسترالي النيوزيلندي Australian and New Zealand Army Corps الذي شارك في الحرب العالمية الأولى)، ومدافع وأسطول قوات الحلفاء، وإسعاف جندي مصاب إلى المستشفى.

وتحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معركة جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في جناق قلعة، نقطة تحول لصالح الأتراك حيث انتصروا فيها على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى.