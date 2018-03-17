الجيش التركي رداً على ادعاءات قصفه مشفى بعفرين: أنباء عارية عن الصحة تماماً

نفى الجيش التركي أنباءً تحدثت عن استهداف قواته لمستشفى في منطقة عفرين السورية، مؤكداً أن تلك الأنباء "عارية عن الصحة تماماً".

وقالت القوات المسلحة التركية، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم السبت، "إن الأنباء التي وردت حول استهداف قواتنا لمستشفى في عفرين، عارية عن الصحة".

وشدد الجيش أن عملية "غصن الزيتون" تجري دون إلحاق أي ضرر على الإطلاق على المدنيين، أو حتى على البيئة.

وسبق أن زعمت بعض وسائل إعلام أن الجيش التركي استهدف مشفى في عفرين، خلال عملية "غصن الزيتون" التي تنفذ ضد الإرهاب، وادّعت أن القصف أوقع ضحايا.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين.

ومنذ بدء العملية، تؤكد الأركان التركية أنها تتخذ كافة التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

بالمقابل تواصل وسائل الإعلام التابعة لتنظيم ب ي د الإرهابي ووسائل إعلام معادية لتركيا نشر أكاذيب يومية تدعي استهداف الجيش التركي للمدنيين في عفرين وهو ما ثبت كذبه مع إظهار أن أغلب الصور ومقاطع الفيديو التي يتم الترويج على أنها وقعت في عفرين تعود لأحداث في مناطق أخرى لا سيما في سوريا كالغوطة وحلب وصور تم جلبها من فلسطين وليبيا وغيرها من الأماكن.