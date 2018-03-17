الجيش التركي يوثق حرق الإرهابيين لعربات في عفرين

وثقت طائرات بدون طيار تابعة للجيش التركي، لحظات إضرام عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" النار بعدد من العربات في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وكشفت المشاهد التي التقطتها طائرات الجيش التركي في إطار عملية غصن الزيتون، الإرهابيين الذين يواصلون منع المدنيين من مغادرة المنطقة والانتقال إلى أماكن آمنة، خلال حرقهم لصهريج وشاحنة وسيارة.

تجدر الإشارة إلى أن طائرات بدون طيار تركية كشفت في مرات سابقة عناصر التنظيم الإرهابي خلال إطلاقهم قذائف باتجاه الأراضي التركية.

كذلك عثرت قوات عملية غصن الزيتون في منزل بإحدى قرى عفرين على مسنين وقد فخخهم الإرهابيون للإيحاء بأن الجيش التركي يقتل المدنيين.

ووثقت طائرات بدون طيار تركية زرع الإرهابيين ألغاما على جانب أحد الطرقات في عفرين، ومقتل وإصابة عدد من المدنيين إثر انفجارها.

وفي وقت تراعي فيه تركيا أقصى درجات الدقة والحذر للحيلولة دون وقوع ضحايا مدنيين خلال عملية غصن الزيتون، يلجأ التنظيم الإرهابي إلى أساليب مختلفة لخداع الرأي العام بأن العملية تستهدف المدنيين.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.