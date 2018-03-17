تطهير 5 قرى جديدة في عفرين

طهرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، 5 قرى جديدة من الإرهابيين في إطار عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن القوات المشاركة في العملية، طهرت قرية "تتارا" بناحية جنديرس، فضلا عن "جطل قابي" و"شيخ أوباسي" شمال غربي المنطقة التابعة لمحافظة حلب.

كما تمكنت من تطهير قريتي "ميركان" و"سينو" بناحية معبطلي شمال غرب مدينة عفرين (مركز المنطقة التي تحمل الاسم نفسه) بعد تطويقها.

وبذلك يرتفع عدد النقاط التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق العملية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي إلى 273 نقطة، بينها 229 قرية، و44 منطقة استراتيجية.

ومع التحام الوحدات المتقدمة من الشرق والغرب شمالي مدينة عفرين، بحسب ما أعلنته رئاسة الأركان العامة التركية في وقت سابق، فإن قوات "غصن الزيتون" باتت تحاصر المدينة من الجهات الشمالية والشرقية والغربية، فيما يتم الحفاظ على ممر آمن لخروج المدنيين من المنطقة.