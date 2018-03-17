غصن الزيتون تسيطر على 7 قرى بعفرين وتقطع الطريق الواصل إلى معبطلي

تمكنت القوات المسلحة التركية ومقاتلي "الجيش السوري الحر"، اليوم السبت، من تحرير 7 قرى جديدة تابعة لمدينة عفرين، من الإرهابيين في إطار عملية "غصن الزيتون".

وتمكنت القوات المشاركة في غصن الزيتون، ظهر اليوم، من تحرير قرى "حاج قاسملي" في ناحية "معبطلي" و"أشكان شرقي"، في ناحية "جنديرس"، وقرية "استارو" التابعة لمركز عفرين، من تنظيمي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين.

وكانت قوات غصن الزيتون قد تمكنت، صباح اليوم، من تحرير قرى "كوكالي"، و"عين حجر"، في ناحية "معبطلي"، و"جقالي جوم"، و"حلتان غربي" في ناحية "جنديرس"، من تنظيمي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين.

وبذلك تكون القوات التركية والجيش الحر قد تمكنت من قطع الطريق الرئيسي الواصل بين مركز ناحية "معبطلي" ومركز مدينة "عفرين" أيضاً.

ومع تحرير القرى المذكورة، وصل عدد النقاط التي تم تطهيرها ضمن العملية إلى 268، بينها 224 قرية، و44 نقطة إستراتيجية.