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مواطنون في عفرين يقتحمون مقرات "ب ي د" ويستولون على مستودعاته الغذائية

ديلي صباح
إسطنبول
مواطنون يقومون بتفريغ مستودعات ب ي د من المواد الغذائية مواطنون يقومون بتفريغ مستودعات ب ي د من المواد الغذائية

سادت حالة من الفوضى في مدينة عفرين التي تخضع للحصار من قبل قوات عملية غصن الزيتون، إثر هروب قيادات تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي من المدينة، واقتحام المواطنين مقرات التنظيم.

وتفيد الأنباء الواردة من عفرين أن عشرات المواطنين من سكان المدينة اقتحموا مقرات تنظيم "ب ي د" الإرهابي ومستودعاته الغذائية واستولوا عليها.

يأتي ذلك بعدما أوشكت القوات التركية والجيش السوري الحر على دخول مدينة عفرين، بعد إحكام سيطرتها على معظم أنحاء المنطقة وتطويق المدينة من كل الجهات، مع ترك ممر إنساني لعبور المدنيين الراغبين بالنزوح.

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