يلدريم: قريباً سيكون لدينا نظام محلي لمراقبة حركة السفن

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن بلاده أوشكت على الانتهاء من تأسيس نظام محلي وطني لمراقبة حركة السفن في مضائقها وعلى طول سواحلها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم خلال افتتاح القمة الدولية للملاحة البحرية، في مدينة إسطنبول.

وأشار رئيس الوزراء التركي أن تأسيس "نظام مرور السفن" المحلي يعني أن بلاده ستراقب السفن العابرة من بحارها بشكل مستقل، على مدار 24 ساعة، بتقنية التحكم عن بُعد، وستتخذ فورًا الاجراءات اللازمة ضد أي تهديد محتمل ضدها.

وأكّد أن بلاده تعمل أيضًا على تنفيذ مشاريع عديدة لتصنيع السفن الحربية والتجارية وسفن للمسح الزلزالي، لأنها تملك الخبرة والتجربة والإمكانات اللازمة.

وشدّد أن نمو الاقتصاد التركي تضاعف 3 مرات خلال الفترة بين عامي 2002 و2016، وحقق خلال الربع الثالث من العام الماضي نمواً بنسبة 11.1 في المائة، ليحل في المرتبة الأولى عالميًا، وذلك رغم استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.