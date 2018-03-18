أردوغان: لقّنا درساً الذين يحاولون تأسيس دولة إرهابية على حدودنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لقنت اليوم درسا الذين يحاولون تأسيس دولة إرهابية على حدودها، من خلال تحرير مدينة عفرين السورية من إرهابيي "ب ي د/ بي كا كا".

جاء ذلك في مراسم وضع أسس أبراج جسر "تشناق قلعة 1915"، شمال غربي تركيا، حيث من المنتظر أن يكون أطول جسر معلق في العالم.

وذكر أردوغان أنه حتى صباح اليوم تم تحييد 3603 إرهابيا في إطار عملية غصن الزيتون، الجارية بمنطقة عفرين بريف حلب، شمالي سوريا.

وأضاف: "لقنّا درساً للذين حاولوا أسرنا في معارك تشناق قلعة (إبان الحرب العالمية الأولى)، واليوم نفعل الشيء ذاته مع الذين يستهدفون استقرارنا ومستقبلنا عبر محاولة تأسيس دولة إرهابية على طول حدودنا".

ولفت أردوغان الى أن الانتصار في تشناق قلعة، والبطولة في حرب الاستقلال، أفضيا إلى قيام كيان جديد من رحم الدولة العثمانية، متمثلا بالجمهورية التركية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

وقال أردوغان " إن الذين كانوا يقولون الرجل المريض (عن الدولة العثمانية) باتوا هم مرضى الآن".

ولفت إلى أن تركيا تحتل المرتبة السابعة عشرة بين اقتصادات العالم، والمرتبة الثالثة عشرة من حيث مؤشر الشراء.

وأوضح أن حكومة العدالة والتنمية (التي وصلت السلطة عام 2002) رفعت مستوى حصة الفرد من الدخل القومي من 3400 دولار إلى 11 ألف دولار، لتدخل تركيا بين الدول العشرين الأولى في العالم.

ولفت الرئيس إلى أن الأوضاع في مجالات النقل والصحة والتعليم والصناعات الدفاعية لا تقارن بما كانت عليه قبل 15 عاما.

ونوه أن تركيا تعد الأولى اليوم على صعيد العالم في تقديم المساعدات الانسانية، مقارنة بدخلها القومي.

وبخصوص جسر تشناق قلعة، أعلن أردوغان أن الجسر سيتم انجازه قبل 18 شهرا من موعده النهائي، وسيُفتتح في 18 مارس 2022.

وفي مثل هذا اليوم قبل عام وضعت الحكومة التركية، حجر الأساس لمشروع جسر "تشناق قلعة 1915" والطريق السريع الواصل بين ولايتي تشناق قلعة وتكيرداغ شمال غربي البلاد.

ومن المنتظر أن يكون الجسر أطول جسر معلق في العالم من ناحية مسافة الجزء المعلق منه بين القائمتين الأرضيتين، والتي تصل إلى 2023 مترًا.

كما سيحطم الجسر رقما قياسيا من حيث ارتفاع أبراجه التي ستصل 318 مترا، ومع الجزء العلوي لها ستبلغ 333 مترا.