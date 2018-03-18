أردوغان: مركز عفرين بات تحت السيطرة الكاملة للجيشين التركي والسوري الحر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مركز مدينة عفرين بات تحت السيطرة الكاملة للجيشين التركي والسوري الحر.

وقال أردوغان في خطاب له بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار تشناق قلعة: "اعتباراً من صباح هذا اليوم بات مركز عفرين تحت السيطرة الكاملة للجيشين التركي والسوري الحر"، مضيفاً: "تعمل قواتنا الآن على تطهير باقي المناطق من الإرهابيين".

وتابع أردوغان: "لم تعد هناك رايات للتنظيمات الإرهابية، الآن ترفرف في عفرين أعلام تركيا والجيش السوري الحر ورايات الحرية".

ولفت أردوغان إلى أن جزء كبير من الإرهابيين هربوا من مركز مدينة عفرين.

وشدد الرئيس التركي على أن قوات بلاده تمكنت من تقسيم الممر الإرهابي من ثلاثة مناطق وستواصل عملياتها لتدمير مخطط إقامة ممر إرهابية بشكل نهائي.