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أهالي عفرين يرحبون بقوات "غصن الزيتون"

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
أهالي عفرين يرحبون بقوات غصن الزيتون

استقبل أهالي مدينة عفرين بمحافظة حلب السورية قوات عملية غصن الزيتون، بترحيب كبير عقب تحريرها صباح اليوم الأحد، من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

وخرج أهالي المدينة من بيوتهم مع دخول القوات التركية وعناصر الجيش السوري الحر، مبدين دعمهم وتأييدهم.

ولوح بعض الأهالي بأيديهم تحية لقوات "غصن الزيتون"، وتجول البعض الآخر بسياراتهم، فيما أطلقت بعض النسوة زغاريد الفرح.

ولُوحظ أن الإرهابيين أضرموا النار في بعض الأبنية والعربات قبل مغادرتهم مركز المدينة.

وبدأت القوات التركية وعناصر الجيش الحر عمليات البحث والتمشيط في مركز وريف المنطقة، وأتلفوا الصور والأعلام التي علقها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

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