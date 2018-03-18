الأمن التركي يحيد 6 مسلحين من "بي كا كا" جنوب شرق البلاد

تمكّنت قوات الدرك التركية اليوم الأحد، من تحييد 6 مسلحين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية بولايتي بينغول وشرناق جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن ولاية بينغول، أن قوات الدرك في الولاية أطلقت عملية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية بمنطقة "غينتش".

وأكد البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين بالمنطقة.

وفي ولاية شرناق، أكد بيان صادر عن الولاية أن قيادة الدرك في شرناق نفّذت عملية ضد منظمة "بي كا كا" بمنطقة "كيتشي داغي".

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقًا من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.