بعد مركز المدينة.. قوات غصن الزيتون تطهر "معبطلي" آخر بلدات عفرين

تمكنت القوات المسلحة التركية وعناصر "الجيش السوري الحر"، اليوم الأحد، من تحرير بلدة معبطلي التابعة لمدينة عفرين، وذلك بعد تحرير المدينة صباح اليوم، من التنظيمات الإرهابية ضمن عملية "غصن الزيتون".

و"معبطلي" كانت آخر بلدة تابعة لمدينة عفرين متبقية بيد الإرهابيين ، حيث توجهت إليها قوات غصن الزيتون، بعد تطهير المدينة والسيطرة عليها.

ومن المتوقع أن تتسارع اليوم العمليات العسكرية ضد القرى المتبقية بيد الإرهابيين في منطقة عفرين، شمالي بلدة معبطلي، وغربي بلدة جنديرس، وشرقي بلدة شيخ الحديد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.