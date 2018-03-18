تركيا تشهد احتفالات للسوريين فيها بتحرير مدينة عفرين

احتفل مواطنون سوريون في تركيا، الأحد، بتحرير مدينة عفرين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

إذ عبر سوريون في مخيم جيلان بينار للاجئين، بولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، عن فرحتهم بتحرير عفرين، عبر تزيين سياراتهم بأغصان الزيتون وأعلام تركيا، وفق مراسل الأناضول.

واجتمعوا أمام مقر قائممقامية جيلان بينار، مرددين هتافات داعمة للقوات المسلحة التركية.

وشارك رئيس بلدية جيلان بينار، مندريس أتيلا، فرحة السوريين في تحرير عفرين، بالانضمام إليهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب، شمالي سوريا، مشددا على أنّ قوات بلاده لم تتجه إلى عفرين بهدف الاحتلال، "وإنما للقضاء على المجموعات الإرهابية".

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.