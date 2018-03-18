الجيش السوري الحر المدعوم من الجيش التركي يسيطر على مركز مدينة عفرين

سيطرت وحدات الجيش السوري الحر المدعومة من الجيش التركي على مركز مدينة عفرين، كجزء من عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي لإنهاء تواجد التنظيمات الإرهابية في المدينة السورية، والسماح لأهالي المدينة بالعودة إلى ديارهم، حسبما أفادت تقارير اليوم الأحد.

وبحسب ما نشرت فصائل الجيش الحر المشاركة في العملية، فقد أظهرت الصورت وصول هذه القوات إلى وسط المدينة من جنوب شرق عفرين في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، وسيطرتها على عدد من المقرات الرئيسية.

وأشارت التقارير إلى أنه يتم سماع أصوات طلقات نارية وأصوات انفجارات في المنطقة، بينما تستمر الطائرات المقاتلة التركية في التحليق فوق المدينة.

ويتوافق هذا الانتصار بالتوغل إلى وسط مدينة عفرين مع الاحتفال بالذكرى الثالثة بعد المائة للنصر البحري للجيش العثماني ضد قوات الحلفاء في معركة "جناق قلعة" خلال الحرب العالمية الأولى، فضلاً عن إحياء ذكرى آلاف الشهداء الذين ارتقوا خلال تصديهم لحملة جاليبولي.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.