قوات "غصن الزيتون" تعثر على مستودع ضخم بعفرين لأسلحة تشمل مضادات طائرات

عثرت القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون في ريف منطقة عفرين، على مستودع ذخائر ضخم تحت الأرض، يحتوي أسلحة مضادة للدروع والطائرات.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ المستودع الواقع في قرية جويك شمال غربي عفرين، عبارة عن نفق أسمنتي يصل طوله إلى 150 متراً تحت الأرض، مغطى بالتراب، ومكوّن من 12 غرفة، بداخله آلاف القطع من الأسلحة والذخائر.

وفي داخل المستودع، عثرت قوات غصن الزيتون، على آلاف القطع من الأسلحة والذخائر الأمريكية وروسية الصنع.

ومن أبرز الأسلحة التي عُثر عليها داخل المستودع، صواريخ مضادة للطائرات وأخرى مضادة للدروع والدبابات، وقذائف هاون وراجمات وصواريخ تاو.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.