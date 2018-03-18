قوات غصن الزيتون تمشّط مدينة عفرين وتفكك الألغام التي زرعها الإرهابيون

عقب سيطرتهما على مركز مدينة عفرين، بدأ الجيش التركي و"الجيش السوري الحر" تمشيط المنطقة، وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

وذكرت وكالة الأناضول أنّ قوات "غصن الزيتون" فرضت طوقا على مركز المدينة في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (2 تغ)، وبعد ساعة بدأت القوات بالتقدم من الجبهات الشرقية والغربية والشمالية نحو مركز المدينة.

وأشار مراسل الأناضول إلى انفجار بعض الألغام التي زرعها الإرهابيون أثناء تقدم قوات غصن الزيتون.

وأثناء تقدم قوات غصن الزيتون سيطرت على أبنية توزيع الكهرباء ومبنى الجمارك في أحياء الأشرفية والمحمودية والجميلية.

وفي الساعة الثامنة والنصف (5.30تغ)، أكملت قوات غصن الزيتون سيطرتها على كامل المدينة دون مقاومة.

وبدأت قوات الجيش التركي والسوري الحر بفرض الأمن في أحياء المدينة، وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو "ب ي د/بي كا كا" مع مراعاة كافة الاحتياطات الأمنية لتجنيب المدنيين أي ضرر.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.