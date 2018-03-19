أفاد" التركية تقدم مساعدات غذائية لأهالي قرى في عفرين

قدمت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، الأحد، مساعدات غذائية لأهالي 3 قرى تابعة لناحية "جنديرس" في منطقة عفرين، شمالي سوريا.

وقال مدير "أفاد" بولاية هطاي الحدودية، جنوبي تركيا، عمر أقباش، إن "الوكالة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتلبية احتياجات المدنيين الذين سيعودون إلى قراهم بعد تطهيرها من الإرهابيين ضمن عملية غصن الزيتون".

وأضاف أقباش أن "الوكالة وزعت اليوم وجبات ساخنة ومواد غذائية على أهالي قرى دير بلوط، والمحمدية، وحاجيلر، في ناحية جنديرس غربي عفرين".

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" بشكل كامل على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب، شمالي سوريا، مشددا على أنّ قوات بلاده لم تتجه إلى عفرين بهدف الاحتلال، "وإنما للقضاء على المجموعات الإرهابية".

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.