مساعدات إنسانية تركية للمدنيين جنوبي عفرين

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، مساعدات غذائية على سكان قرية كوكبة، جنوبي عفرين، إثر تحريرها من الإرهابيين، في إطار عملية غصن الزيتون.

وقال "سليم طوسون"، المسؤول الإعلامي لجهود مساعدات سوريا في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، اليوم الاثنين، "نواصل إيصال المساعدات الإنسانية التي تبرع بها فاعلو الخير في تركيا على المدنيين في المناطق المحررة من عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في منطقة عفرين"، شمالي سوريا.

وأضاف في تصريح صحفي: "أوصلنا المساعدات إلى الأسر في قرية كوكبة التي تحررت من الإرهاب والواقعة جنوب مدينة عفرين".

وأوضح أن طرود المساعدات تضمنت مواد غذائية، وخبز، وملازم للأطفال، ومواد تنظيف.

ولفت إلى أنهم رصدوا وجود حاجة في المنطقة إلى الخدمات الطبية، مؤكداً أن أطباء أتراك متطوعين سيقدمون الخدمات الطبية للمدنيين، ومن ثم سيتم تقديم الأدوية للمرضى.

وأمس الأحد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب، شمالي سوريا، وتطهيرها من المجموعات الإرهابية.