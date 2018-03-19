11 قتيلاً بينهم 7 مدنيين بانفجار منزل فخخه تنظيم ب ي د الإرهابي في عفرين

قتل 11 شخصاً على الأقل بينهم 7 مدنيين و4 من عناصر الجيش السوري الحر في انفجار منزل فخخه عناصر تنظيم ب ي د الإرهابي قبيل انسحابه من مركز مدينة عفرين.

وأوضحت مصادر من داخل المدينة أنه وخلال عمليات تطهير المدينة من الألغام والعبوات التي زرعها التنظيم الإرهابي في منازل المدنيين انفجر منزلاً مكون من 4 طوابق ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وقتل في الانفجار 7 مدنيين بينهم أطفال إلى جانب 4 من عناصر الجيش السوري الحر كانوا يعملون على تأمين عودة المدنيين إلى منازلهم.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب، شمالي سوريا، مشددا على أنّ قوات بلاده لم تتجه إلى عفرين بهدف الاحتلال، "وإنما للقضاء على المجموعات الإرهابية".

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.