أردوغان: أمريكا تقول إنها حليفتنا وتتعاون مع التنظيمات الإرهابية

أكّد الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنّ بلاده ستمضي قُدُما في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة تركيا ومواطنيها، متهماً أمريكا بادعاء تحالفها مع تركيا في الوقت الذي تقوم فيه بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية.

جاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنّ عدد الإرهابيين الذين تمّ تحييدهم منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، وصل إلى 3 آلاف و647 إرهابياً.

وأضاف أنّ تركيا احتفلت، يوم 18 مارس/آذار الجاري، بعيدين هما ذكرى إحياء شهداء معارك جناق قلعة، وتحرير مركز مدينة عفرين السورية من التنظيمات الإرهابية.

وانتقد أردوغان تصريحات الخارجية الأمريكية التي عبّرت عن قلقها إزاء الوضع في عفرين، قائلاً في هذا السياق: "أين كنتم حين أبلغناكم قلقنا وطلبنا منكم مكافحة هذا التنظيم، حينها قلتم لنا إنكم ستتعاونون مع التنظيمات الإرهابية للقضاء على داعش، ووقتها قلنا لكم إنّ هذه الخطوة خاطئة وعليكم أن تتعاونوا مع تركيا لتحقيق هذا الهدف".

وأردف قائلاً : "الآن انظروا كيف تمكنت قوات غصن الزيتون من القضاء على التنظيمات الإرهابية في عفرين، واشنطن تقول إن تركيا حليفتنا الإستراتيجية، وتتعاون في الوقت نفسه مع التنظيمات الإرهابية".

وأشار أردوغان أنّ إرهابيي "ب ي د/ بي كا كا" فروا مذعورين من عفرين، عندما شاهدوا تقدّم الجيشين التركي والسوري الحر.

وأكّد أنّ بلاده ستستمر في مكافحة الإرهاب، وستعمل على تطوير تركيا في كافة المجالات والقطاعات، وستسعى جاهدةً لتحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب، شمالي سوريا، وتطهيرها من المجموعات الإرهابية.

وانطلقت العملية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، واستهدف خلالها الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار، قبل الإعلان، الأحد، عن تحرير مدينة عفرين، مركز المنطقة.