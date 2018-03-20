الجيشان التركي والسوري الحر يحرران 3 قرى جديدة في عفرين

حرر الجيشان التركي والسوري الحر، الأربعاء، 3 قرى جديدة في عفرين السورية من الإرهابيين ضمن عملية "غصن الزيتون".

ووفقا لمراسلي الأناضول في المنطقة، تم اليوم، تحرير قرى "عين دارة" و"الباسوطة" و"برج عبد الله"، جنوبي مدينة عفرين من إرهابيي تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش".

والأحد الماضي، سيطر الجيشان التركي والسوري الحر على مركز مدينة عفرين وجميع النقاط المحيطة بها من الشمال والشرق والغرب.

وانطلقت عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، واستهدف خلالها الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار، قبل الإعلان عن تحرير مدينة عفرين الأحد.