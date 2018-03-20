بوزداغ: تأثير "غصن الزيتون" سلباً على مكافحة داعش أكاذيب لا أساس لها

انتقد المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، الثلاثاء، التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن الوضع في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وأوضح بوزداغ في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أنّ "غصن الزيتون" تستهدف التنظيمات الإرهابية فقط، لا المدنيين الأبرياء ولا الأكراد.

وأضاف بوزداغ أنّ التصريحات الصادرة من واشنطن تبين أن الولايات المتحدة لم تفهم بعد طبيعة العملية، أو أنها لا تريد أن تفهم أهداف وغايات غصن الزيتون.

وأكّد متحدث الحكومة التركية أنّ بلاده ستمضي قُدما في الطريق الصحيح، دون الالتفات إلى نقد المنتقدين أو إداناتهم، ودون انتظار الشكر أو التقدير من أحد.

وتابع قائلاً: "الذين يجب أن يقدّروا دور تركيا في مكافحة الإرهاب، ما زالوا يحاولون تضليل الرأي العام عبر الأكاذيب وضخ المعلومات المغلوطة، وهذه التصرفات تعتبر عداءً واضحا لتركيا".

وأشار بوزداغ إلى أنّ تركيا نجحت في تنفيذ عملية "غصن الزيتون" دون إلحاق الضرر بالمدنيين، ودون تدمير المناطق السكنية.

وأكّد أنّ ادّعاءات تأثير "غصن الزيتون" سلباً على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ما هي إلّا أكاذيب لا أساس لها.