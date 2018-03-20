تركيا تدين تصريحات "غير مقبولة" للصليب الأحمر

أدان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، مزاعم لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، جاء فيها أن الهلال الأحمر التركي "فقد مصداقيته بين أكراد سوريا".

جاء ذلك في رد مكتوب من أقصوي، عن سؤال بخصوص تصريح ماورير الذي نقله عدد من وسائل الإعلام، والذي ادّعى فيه إن "مصداقية الهلال الأحمر التركي وصلت إلى ما يقرب من الصفر وسط أكراد سوريا".

ووصف أقصوي تصريح ماورير بأنه "بعيد عن حسن النية"، مشيرا أنه "لا يمكن قبوله".

وأضاف أقصوي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أول من يعلم جيدا أن الهلال الأحمر التركي مستمر في تقديم المساعدات على مستوى العالم، دون أي تفرقة على أساس اللغة أو الدين أو الجنسية أو الجغرافيا.

وتابع أنّ "الهلال الأحمر التركي يعمل منذ بداية الأزمة السورية بتضحية وتصميم لم يُر مثلهما في التاريخ، وضربت الأمم المتحدة والهيئات الدولية المثل به على الصعيد الدولي".