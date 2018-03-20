سائق الدبابة الداعشي الأرعن في الرقة في قبضة الأمن التركي

قالت السلطات التركية إن المشتبه به بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي الذي ألقت القبض عليه بداية الشهر الجاري بتهمة التخطيط لهجوم على القنصلية الأمريكية في ولاية أضنة الجنوبية، قد تبين أنه المسلح المشهور الذي انتشرت صوره وهو يقود إحدى الدبابات في مدينة الرقة و"يشحط أو يفحط" بها، عندما كان التنظيم الإرهابي مسيطراً على المدينة.

فقد ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية يوم 7 آذار/مارس القبض على 17 مشتبهاً به، 15 منهم سوريون، في عمليات مختلفة في أضنة.

وقد عرض المشتبه بهم، وفقاً للإجراءات القانونية، على المحكمة اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة دوغان التركية أن أحد الموقوفين اسمه أحمد ك. وهو نفسه الإرهابي الداعشي الذي كان يقود العربة المدرعة بتهور في ساحة الرقة، صيف 2014.

مشتبه به أخر، يدعى زياد أ. قال إنه كان يعمل شرطياً قبل اندلاع الثورة في سوريا. وادعى أن تنظيم داعش قبض عليه ثم أجبره على القتال بين صفوفه.