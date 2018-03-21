أردوغان: نواصل عمليات تطهير محيط عفرين من الإرهابيين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجيشان التركي والسوري الحر يواصلان عمليات تطهير محيط عفرين من التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أردوغان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في عفرين وصل إلى 3698.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا بدأت اعمال صيانة المشافي والمدارس في عفرين.

وشدد أردوغان على أن بلاده مصممه على مواصلة الحرب التنظيمات الإرهابية وتطهير حدودها مع سوريا والعراق من الإرهابيين. مؤكداً تحييد 38 إرهابياً من عناصر تنظيم بي كا كا في شمالي العراق خلال الأيام الماضية.

وجدد أردوغان انتقاده لسياسة الولايات المتحدة في عفرين واعتبر أن تركيا لم يعد بالإمكان خداعها بالوعود الكاذبة، وقال: "الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لتنظيم ب ي د الإرهابي في شمال سوريا هي من أجل أن تستخدم ضد تركيا أو إيران لأنه من غير الممكن أن تكون موجهة لروسيا لأن ذلك يعني اشتعال حرب عالمية".