اتفاق تركي عراقي على تعزيز التعاون في العديد من المجالات

اتفق وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري مع مساعد وزير الخارجية التركي أحمد يلدز على تعزيز التعاون بين البلدين، وزيادة التنسيق لإنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للجعفري في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء (جرى أمس) استعرض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، وسبل تعزيزها، وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين.

وقال الجعفري في سياق البيان "أمامنا فرص لتعزيز التعاون المشترك، وزيادة حجم الاستثمار، والتبادل التجاري بين البلدين".

وشدد على ضرورة "لاستمرار بالتنسيق والتعاون لحل الأزمات التي تمر بها عموم المنطقة، وعودة الأمن، والاستقرار، وتجاوز التحديات التي تواجهها".

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية التركية أحمد يلدز، بحسب البيان "نحرص على تقديم الدعم للشعب العراقي في مختلف المجالات، ونسعى لزيادة حجم التبادل التجاري، وتبادل الخبرات وزيادة عدد الشركات التركية العاملة في العراق".