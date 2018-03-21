الجيش التركي يعثر على مقبرة تضم جثث مئات الإرهابيين في عفرين

عثر الجيش التركي على مقبرة للإرهابيين أثناء قيامه بعمليات بحث وتمشيط في مدينة عفرين التي حررها في إطار عملية غصن الزيتون.

وأفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن المقابر تضم جثث مئات الإرهابيين، وأن سكان المنطقة أكدوا أن تلك المقابر حديثة، دفن فيها إرهابيون لقوا مصرعهم في عملية غصن الزيتون.

وأشارت المصادر أن العملية العسكرية التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي لتحييد عناصر تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، وإنقاذ سكان المنطقة من الظلم والاضطهاد، فضلًا عن تحقيق الأمن والاستقرار على الحدود التركية السورية ما زالت متواصلة.

والأحد الماضي، سيطر الجيشان التركي والسوري الحر على مركز مدينة عفرين وجميع النقاط المحيطة بها من الشمال والشرق والغرب.

وانطلقت عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، واستهدف خلالها الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار، قبل الإعلان عن تحرير المنطقة الأحد.