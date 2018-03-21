الجيش التركي يواصل ملاحقة الإرهابيين داخل العراق رغم وعورة الأرض

نشر الحساب الرسمي للقوات المسلحة التركية على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، صوراً من عمليات الملاحقة التي يشنها الجيش التركي ضد مسلحي بي كا كا في منطقة هاكورك وكاني رش بشمال العراق.

وتُظهر الصور، تسلق الجنود الأتراك الصخور العمودية بالحبال، وعبورهم الأنهار، وتمشيطهم للأراضي أثناء ملاحقتهم الإرهابيين

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأناضول أن عمليات القوات المسلحة التركية المدعومة بغطاء جوي كانت قد بدأت في وقت سابق من شهر آذار/ مارس الجاري، ضد معسكرات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في الجانب العراقي من الحدود، وأن تلك العمليات مستمرة.

وأضافت المصادر أن العمليات التي بدأت في 10 من الشهر الجاري أسفرت حتى الآن عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين، وتم تدمير مخازن للأسلحة، ومغارات، ومخابئ للإرهابيين.

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.